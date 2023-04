Feyenoord kan kampioensduel gaan plannen na zege bij Sparta

Feyenoord heeft zondagmiddag optimaal geprofiteerd van het puntverlies van directe concurrent Ajax. De Rotterdammers wonnen op bezoek bij stadsgenoot Sparta met 1-3, waardoor het gat tot de directe achtervolgers is vergroot tot acht punten. Het kampioenschap komt steeds dichterbij voor de formatie van trainer Arne Slot.

Feyenoord begon goed aan het duel aan de andere kant van Rotterdam. Niet alleen op het veld, maar daarbuiten kreeg het ook goed nieuws. Concurrent Ajax verloor namelijk zeer kostbare punten op bezoek bij Go Ahead Eagles, waardoor de formatie van Arne Slot de uitgelezen mogelijkheid kreeg om het gat met de Amsterdamse club verder te vergroten.

De openingsfase was voor de Rotterdammers, want na ruim tien minuten gespeeld te hebben stond de 0-1 al op het scorebord. Oussama Idrissi was wegens een schorsing afwezig, waardoor Igor Paixao in de basis begon, en het Braziliaanse talent liet zich direct zien. In de rebound schoot de vleugelspeler de bal kiezelhard langs de kansloze Nick Olij, waardoor de koploper van de Eredivisie een droomstart te pakken had.

Toch kwam Sparta terug in de wedstrijd en deel de het zo nu en dan wat speldenprikjes uit. Echt gevaarlijk werd de goed presterende ploeg van Maurice Steijn nog niet, totdat Michael Pinto aan een rush begon. De linksback was uitgeweken naar de rechterkant van het veld en zette zijn Sparta op werkelijk prachtige wijze op gelijke hoogte met Feyenoord: 1-1.

Het zorgde vlak voor de rust voor een kanteling in het duel, want opeens zette Sparta aan. De thuisploeg kreeg zelfs de uitgelezen mogelijk om op voorsprong te komen, aangezien scheidsrechter Dennis Higler naar de strafschopstip wees na een handsbal van Mats Wieffer. Timon Wellenreuther werd echter de held aan de kant van Feyenoord. Hij keerde de inzet van Vito van Crooij, waardoor het bij 1-1 bleef.

Wel was het voor Feyenoord duidelijk dat het allemaal niet vanzelf zou gaan in Spangen, waardoor er in de tweede helft een tandje bij moest. De kansen kwamen er ook wel degelijk voor de koploper, maar het ontbrak aan scherpte in de eindfase. Tot minuut zeventig, toen spits Santiago Gimenez toesloeg namens Feyenoord.

Na een geweldige pass van Alireza Jahanbakhsch zette hij Feyenoord op voorsprong, waarna David Hancko het duel even later in het slot gooide met de 1-3. Een fantastische middag voor de ploeg van Arne Slot. Feyenoord heeft optimaal weten te profiteren van het puntverlies van de concurrentie.