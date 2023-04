Feyenoord ontvangt Klassieker-boete, Slot doet dringende oproep voor Europa League-clash

De volgende boete voor Feyenoord is een feit. De KNVB heeft de Rotterdamse club een geldboete opgelegd van 7500 euro vanwege de ongeregeldheden rondom De Klassieker die eind januari plaatsvond in de competitie. Het afsteken van ‘een niet geringe hoeveelheid vuurwerk’ is volgens de aanklager de reden van de boete.

Tijdens de opkomst van beide ploegen maakten de Feyenoord-supporters er een vuurwerkshow van. De KNVB omschrijft dit op de website als ‘wanordelijkheden door de aanhang van Feyenoord’. De boete bedraagt zoals gezegd 7500 euro voor de koploper van de Eredivisie. Het duel eindigde destijds in een 1-1 einduitslag.

De kans is zeer groot dat er komende tijd meer boetes op de deurmat verschijnen bij de Rotterdamse club. Vorige week woensdag, tijdens de hernieuwde ontmoeting tegen Ajax in de KNVB Beker, misdroeg een deel van de Feyenoord-aanhang zich opnieuw. Voorafgaand aan de wedstrijd werd er veel vuurwerk afgestoken en tijdens de wedstrijd raakte Ajacied Davy Klaassen gewond door een voorwerp dat vanuit de tribunes werd gegooid.

Oproep Arne Slot

Aankomende donderdag staat er opnieuw een beladen wedstrijd op het programma voor Feyenoord. AS Roma komt dan voor de eerste kwartfinale van de Europa League op bezoek in de Kuip. Beide ploegen kennen een incidentrijk verleden, en dus wordt er weer gevreesd voor ongeregeldheden. Trainer Arne Slot wil dat het vuurwerk vanuit het publiek in die wedstrijd niet voorkomt. “Hierbij zeg ik tegen de supporters dat dat donderdag niet hoeft. Wel graag de steun zoals die er tegen RKC was.”