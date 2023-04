Feyenoord spoelt Europese kater met gemak weg en heeft titel binnen handbereik

Feyenoord heeft zondagavond in de eigen Kuip een volgende stap gezet richting de landstitel. De ploeg van Arne Slot wist de pijnlijke Europese uitschakeling tegen AS Roma te verwerken met een probleemloze 3-1 overwinning op FC Utrecht. De Rotterdammers naderen de landstitel, want het gat met achtervolger PSV blijft acht punten met nog vier competitiewedstrijden op de kalender.

Na de teleurstellende nederlaag tegen AS Roma (4-1) kon de blik van Feyenoord volledig op de eindfase van de competitie. Om de comfortabele acht punten voorsprong op de laatst overgebleven belager PSV te behouden, hadden de Rotterdammers vandaag tegen FC Utrecht een overwinning nodig. Tegen de nummer zeven kon Arne Slot niet beschikken over Gernot Trauner en Quilindschy Hartman, terwijl bij de Domstedelingen keeper Vasilios Barkas juist weer terugkeerde in de basiself.

Artikel gaat verder onder video

De Griekse sluitpost moest na een kwartier voor het eerst vissen toen hij door zijn defensie in de steek werd gelaten. Mark van der Maarel verschafte door een mislukte sliding Marcus Pedersen alle tijd om een medespeler uit te zoeken, waarna Sebastian Szymanski vogelvrij kon binnenschieten. Feyenoord was reeds een aantal keer dreigend in het Utrechtse strafschopgebied geweest, maar de Rotterdamse voorzetten waren in de beginfase steeds een paar centimeter te hoog. Utrecht bracht door hoog druk te zetten de thuisploeg soms in verlegenheid en dwong een paar fouten af, maar een schot van Othmane Boussaid was het enige wat daaruit voortkwam.

Ondanks de zware week van Feyenoord werd de ploeg van Michael Silberbauer op bijna alle fronten afgetroefd. Met meer duelkracht, loopacties en passnauwkeurigheid hadden de Rotterdammers de wedstrijd in handen, maar de doortastendheid in de eindfase miste. Igor Paixao en Oussama Idrissi kregen wel kansen, maar schoten beide direct in de handen van Barkas. Ook Justin Bijlow moest nog een keer reddend optreden toen het schot van Anastasios Douvikas gekraakt werd. Met oud-Feyenoorder Jens Toornstra als aanjager kroop Utrecht in de slotfase van het eerste bedrijf een beetje uit haar verdedigende stellingen, maar de nauwkeurigheid richting de aanvallers ontbrak.

In de tweede helft ontbrak de nauwkeurigheid in eerste instantie ook bij Feyenoord-spits Gimenez. Nadat David Hancko met een geweldige sliding Douvikas van schieten afhield en daarmee een counter inzette, schoot de Mexicaan in zeer kansrijke positie naast. Een paar minuten later was het wel raak, toen hij op de juiste plek stond om de afgeweerde poging van Orkun Kökcü binnen te koppen. Dit patroon van grote, opeenvolgende kansen aan beide kanten herhaalde zich een kwartier later nog eens. Na een goede voorzet faalde invaller Danilo oog in oog met Barkas, waarna Douvikas aan de andere zijde na een goede loopactie de bal net over het doel lepelde.

Utrecht voetbalde zo leuk mee en deed weinig onder voor Feyenoord, maar een resultaat leek er na de 2-0 van de Rotterdammers geen enkel moment meer in te zitten. Zoals eerder genoemd kregen de Domstedelingen wel degelijk kansen, maar deze getuigden meer van individuele klasse dan van consistent goed aanvalsspel. In de slotfase viel er echter toch nog een doelpunt voor de bezoekers. Invaller Bas Dost kwam goed voor zijn man, waardoor hij de voorzet van Sean Klaiber achter Bijlow kon schieten. Dit zorgde echter niet voor een paar stormachtige minuten, omdat Feyenoord via een stijlvol schot van Jahanbakhsh reeds op 3-1 was gekomen. Met deze overwinning kan de ploeg van Slot zich op gaan maken voor de mogelijke kampioenswedstrijd tegen Excelsior over twee weken.