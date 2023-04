Feyenoord warmt Legioen met fraaie video op voor Klassieker: 'Grote wedstrijden'

Moet je je voorstellen hoe het vanavond is...#feyaja pic.twitter.com/PWvxhDEgWk — Feyenoord Rotterdam (@Feyenoord) April 5, 2023

Feyenoord hoopt woensdagavond ten koste van Ajax de finale van de KNVB Beker te bereiken. De eeuwige rivalen trappen om 20.00 uur af in een uitverkochte Kuip. Daar hopen de Rotterdammers een nieuwe stap te zetten richting een overgetelijk seizoen, terwijl de Amsterdammers vechten voor hun laatste kans op een hoofdprijs.

Het is de derde keer dat Feyenoord en Ajax elkaar dit seizoen treffen. De eerste ontmoeting in De Kuip eindigde in een 1-1 gelijkspel, vervolgens won Feyenoord in de Johan Cruijff ArenA met 2-3. De winnaar van de onderlinge wedstrijd speelt binnenkort in de finale van de KNVB Beker tegen PSV, dat dinsdag afrekende met Spakenburg.