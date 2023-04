Feyenoorders aangepakt na zwakke optredens: 'Wat is dat nou, man?'

Alireza Jahanbakhsh en Oussama Idrissi hebben tegen AS Roma geen goede indruk gemaakt op Willem van Hanegem. De oud-speler van Feyenoord zag dat de buitenspelers het bijzonder lastig hadden tegen de club uit de Serie A. Vooral de international van Iran is volgens Van Hanegem toe aan vervanging.

Jahanbakhsh had het tijdens de heenwedstrijd al lastig tegen Roma en kon ook in Rome weinig potten breken. "Die blijkt toch iets te hebben wat wij niet zien", vertelde Van Hanegem in de Willem&Wessel-podcast van het Algemeen Dagblad. Maar hij staat er altijd in. We hebben er toch nog wel meer die daar kunnen spelen? Als hij vrij is en een voorzet moet geven, kan de keeper hem meestal zo pakken. Dan denk ik: wat is dat nou, man?"

Aan de andere kant van de aanval speelde ook Idrissi een ongelukkige wedstrijd. Hij was in Rotterdam nog goed voor een assist, maar dit keer zat hij in de Romeinse tang. "Idrissi vind ik normaal een hele goede speler. Maar als je hem sommige wedstrijden ziet spelen. Ze zeggen wel eens dat hij goed kan meeverdedigen, maar dat is zijn werk niet. Het hoort er wel bij, maar hij moet juist naar voren."

Arne Slot wisselde tijdens het begin van het seizoen nog flink door op de flanken. Inmiddels hebben Jahanbakhsh en Idrissi vrijwel altijd een basisplaats. De Rotterdammers spelen dit seizoen nog vijf competitiewedstrijden in de jacht op het kampioenschap. Jahanbakhsh speelde tot op heden 36 wedstrijden (7 doelpunten, 9 assists), terwijl Idrissi in 33 duels goed was voor vijf treffers en acht assists.