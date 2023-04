Feyenoord-fans hopen 'rampzalig' kampioensnummer uit 2017 niet meer te horen

Ons kampioenslied voor @Feyenoord Rotterdam



𝗱𝗲 𝗪𝗮𝗻𝗻𝗲𝗯𝗶𝗲𝘇𝘇 - 𝗪𝗲 𝗭𝗶𝗷𝗻 𝗞𝗮𝗺𝗽𝗶𝗼𝗲𝗻



Het kampioenslied is opgenomen in Business Unit 22 van A&M Recycling @DeKuip met o.a. mevrouw Moulijn en Piet & Nel Romeijn

Feyenoord stevent af op het kampioenschap in de Eredivisie en in Rotterdam neemt men daar alvast een voorschot op. Genoeg reden voor muziekgroep de Wannebiezz om hun kampioenslied van seizoen 2016/17 weer eens van stal te halen. Hun uitvoering van 'We zijn Kampioen' valt echter nog steeds niet bepaald in de smaak bij veel fans van de aanstaand landskampioen van Nederland.

De muzikanten slingerden hun liedje via Twitter weer de wereld in, maar de reacties spreken boekdelen. 'Het is geen Brabant hier met je carnavalsmuziek', is een van de reacties op de single. 'Hopelijk nergens te horen', zegt iemand anders. 'Wat een ramp. Ik krijg hier buikpuin een hoofdpijn van', wordt ook gezegd. 'Walgelijk, als er een nummer totaal níét bij Feyenoord past.'