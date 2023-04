'Fortuna Sittard in financiële problemen, KNVB-licentiecommissie komt met vernietigend oordeel'

Afgelopen week speelde zich in Sittard een bescheiden relletje af toen Burak Yilmaz na het gewonnen thuisduel met FC Groningen op Instagram leek te hinten op een vertrek uit Limburg. Eén en ander zou verband houden met niet op tijd betaalde spelerssalarissen, maar Fortuna deed dat af als een incident. Er lijkt echter meer aan de hand te zijn bij de club.

Dat schrijft Voetbal International woensdag. Het blad weet te melden dat de KNVB recent een boete van twintigduizend euro naar Sittard stuurde, wegens 'wezenlijke wijzigingen in de financiële positie', die in Zeist niet bekend zouden zijn. VI vroeg Fortuna om een toelichting, maar kreeg nul op het rekest.

Artikel gaat verder onder video

Bovendien heeft het blad de scores van de licentiecommissie van de voetbalbond onder ogen gekregen. Die beoordeelt clubs jaarlijks met een puntensysteem, waarbij minstens zestien van de maximale veertig punten moeten worden gescoord om niet onder curatele geplaatst te worden of zelfs bestraft te worden met puntverlies. Fortuna scoorde de afgelopen twee seizoenen slechts één schamel puntje.

Toch is van een curatele of puntenaftrek nog geen sprake. Dat blijkt het gevolg van een afspraak die de afgelopen jaren is gemaakt. 'Door de coronacrisis zijn de sancties nog tot medio 2023 bevroren', schrijft VI. Dat zou dan ook de enige reden zijn dat Fortuna nog altijd onbestraft is gebleven voor de financiële wanorde.