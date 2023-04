Fotografen voelden zich onveilig in De Kuip: 'We hebben echt geluk gehad'

Fotografen hebben zich rond de halve finale van de KNVB Beker tussen Feyenoord en Ajax onveilig gevoeld, zo blijkt uit een rondgang van de NSP (Nederlandse Sport Pers). De organisatie van en voor Nederlandse sportjournalisten en fotografen heeft naar aanleiding van de wedstrijd reacties van fotografen verzameld en een afschrift hiervan naar de KNVB en Feyenoord gestuurd.

Het ging vorige week al vroeg mis in De Kuip. In de eerste minuut werd de wedstrijd stilgelegd omdat er door een uit de hand gelopen vuurwerkactie een enorme rookontwikkeling ontstond. "Ik ben zelf groot fan van sfeeracties, fakkels en soms wat rook. Dat draagt bij aan fraaie plaatjes en de sfeer. Het was woensdag echter van een andere orde. We hebben ons snel moeten verplaatsen omdat we geen hand voor ogen zagen en er naast ons vuurpijlen en enorme ontploffingen plaatsvonden. Het feit dat na de opkomst tientallen supporters met bivakmutsen bleven staan, gaf me al aanleiding wat voorzichtig te zijn", luidt de reactie van een van de fotografen.

Volgens een andere fotograaf, die het idee had dat hij zich in een 'oorlogsgebied' bevond, wordt het 'steeds erger'. "Toen ik aankwam 18.15 uur was alles afgezet bij de ingang door honderden mensen van de mobiele eenheid met waterkanonnen en politie te paard. Ik kon niet bij de perskamer komen omdat de mobiele eenheid waarschijnlijk opdracht had niemand door te laten totdat de bus van Ajax binnen was. Het is gewoon beangstigend om met alle je dure apparatuur in de buurt van die dwazen te staan, je bent kansloos als ze je aanvallen. Als je van tevoren al gewaarschuwd word door de stewards dat we beter weg kunnen gaan achter de goal omdat er zwaar vuurwerk en rookbommen er aan zitten te komen dan was het dus algemeen bekend bij de organisatie van Feyenoord."

Weer een andere fotograaf zat voor het vak van de fanatieke aanhang toen de eerste fakkels werden ontstoken. "Toen ze met de fakkels begonnen te gooien heb ik mijn capuchon opgezet voor de zekerheid. Toen de knallen kwamen en de rook dichter werd, voelde ik me niet meer zo veilig. We hebben echt geluk gehad dat er netten hingen want anders waren er veel meer ongelukken gebeurd", zegt de fotograaf, die bijval krijgt van een collega. "Ik zat gelukkig tegenover het bizarre rookgordijn, maar vreesde voor de mensen, waaronder tal van collega's, die daar zaten. Ik hou wel van een fakkeltje, maar dit ging alle perken te buiten. Het zware vuurwerk met bizarre knallen ervaarde ik als een 'enge onbeheersbare' situatie."