FC Barcelona heeft een nieuwe stap gezet richting de landstitel. De koploper van LaLiga won met 1-0 van nummer drie Atlético Madrid en heeft daardoor een voorsprong van elf punten op nummer twee Real Madrid.

Bij Barcelona keerde Frenkie de Jong weer terug in de basiself, na een afwezigheid van drie competitiewedstrijden door een blessure. De middenvelder was erg bedrijvig: hij was op veel plekken te vinden en kreeg elf minuten voor tijd zijn verdiende rust. Op dat moment was de eindstand al bereikt.

Artikel gaat verder onder video

Het enige doelpunt van de wedstrijd werd kort voor rust gemaakt door Ferran Torres, die werd bereikt door een breedtepass van Raphinha en de rechterhoek uitzocht vanaf de rand van het strafschopgebied. Atlético had enkele grote kansen gekregen in de eerste helft. Al na een minuut spelen trof Antoine Griezmann de lat, daarna werd ook Ángel Correa gevaarlijk.

In de tweede helft hing de 2-0 nadrukkelijker in de lucht dan de 1-1. Met een fraaie stiftbal leidde De Jong een aanval in die resulteerde in een grote, maar gemiste kans van Raphinha; ook Robert Lewandowski was even later niet zuiver genoeg bij een grote kans. "Deze had Kees Jansma ook nog gemaakt", zei commentator Sierd de Vos van Ziggo Sport. Zodoende bleef het bij 1-0 in Camp Nou.