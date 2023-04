Gakpo is grote concurrent dankbaar: 'Probeert op elke manier te helpen'

Cody Gakpo speelt bij Liverpool veelal in een voor hem nieuwe rol als valse spits. Hij krijgt daarbij veel hulp van ploeggenoot en concurrent Roberto Firmino. Liverpool staat op het moment zeven punten achter de felbegeerde vierde plaats, die na het seizoen recht geeft op deelname aan de Champions League. Toch heeft Gakpo nog alle vertrouwen in het behalen van een ticket voor het miljoenenbal.

Bij PSV speelde Gakpo eigenlijk nooit in de rol die Liverpool-manager Jürgen Klopp hem de laatste tijd toebedeelt. De Oranje-international speelde nog maar twee wedstrijden aan zijn vertrouwde linkerkant, maar zijn nieuwe positie went snel. “Ik heb bijna al mijn wedstrijden in die valse negen-positie gespeeld”, geeft Gakpo aan bij The Athletic. “Voor mij is het gewoon een kwestie van wennen. Of het een plan is voor de langere termijn? Dat moet je aan de trainer vragen.”

Artikel gaat verder onder video

Aan één speler heeft Gakpo veel te danken en dat is aan zijn concurrent Firmino. “Bobby (Firmino, red) is een geweldige speler en ook een geweldig persoon. Hij probeert me op elke mogelijke manier te helpen en dat waardeer ik enorm”

Laatste kans

Liverpool heeft sinds de 7-0 overwinning op Manchester United geen wedstrijd meer gewonnen in de Premier League. Zondag wacht bovendien koploper Arsenal. The Reds moeten deze wedstrijd winnen om nog kans te maken op die felbegeerde Champions League-plek. “We moeten zondag laten zien dat het gat niet zo groot is als de stand doet lijken. We hebben het in sommige wedstrijden laten zien. Helaas hebben we dat niet gedaan in alle wedstrijden, maar we moeten het opnieuw kunnen. We weten waartoe we in staat zijn. Het is aan ons", aldus Gakpo.