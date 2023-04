Gakpo maakt furore: 'Cody speelt fantastisch vanaf zijn eerste moment bij de club'

Cody Gakpo voelt zich steeds beter op zijn plek bij Liverpool. De aanvaller, die woensdagavond met een fraai afstandsschot de score opende tegen West Ham United (1-2 zege), went aan zijn positie als centrumspits. Bij PSV speelde hij nog als linksbuiten.

"Ik geniet ervan", vertelt hij na de zege op West Ham over zijn periode bij Liverpool tot dusver. "Dit is een nieuwe positie voor me, maar dat is goed voor mijn ontwikkeling. Ik zak soms wat in om een extra man te worden op het middenveld. Ik moet de ruimtes vinden om de middenvelders en de aanvallers zoveel mogelijk te helpen", legt Gakpo uit aan The Athletic.

Aanvoerder Jordan Henderson is lyrisch over de ontwikkeling van Gakpo. "Cody speelt fantastisch vanaf zijn eerste moment bij de club. Het was een zware periode voor het team, maar hij is degene die heel consistent heeft gespeeld. Hij is een geweldige speler en heeft een groot verschil gemaakt. Hij is erg leergierig en werkt hard. Ik hoop dat hij zo doorgaat."

Op de website van Liverpool spreekt Gakpo zijn blijdschap uit over de derde opeenvolgende competitiezege van zijn ploeg. "We hebben een goede wedstrijd gespeeld. We hadden vaker kunnen scoren, maar de overwinning was het belangrijkst. West Ham is een ploeg waartegen je negentig minuten scherp moet zijn, want ze kunnen aan één counter genoeg hebben om te scoren. Onze verdediging stond goed."