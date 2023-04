Geert Wilders meldt zich woedend op Twitter tijdens Spakenburg - PSV

Geert Wilders heeft zich tijdens de wedstrijd tussen Spakenburg en PSV uitgelaten over de eet- en drinkpauze in de eerste helft. Op voorspraak van de KNVB werd een moment genomen voor islamitische spelers om na zonsondergang te kunnen eten en drinken. Dat gebeurde afgelopen weekend ook al in het betaald voetbal en amateurvoetbal.

Ibrahim Sangaré maakte gebruik van de pauze, die in de veertiende minuut begon. De trainers van beide ploegen grepen het moment aan om hun spelers tactisch te instrueren. "Krankzinnig. Dit is Nederland. Wegwezen met je ramadanpauze. Gaan ze dadelijk in de pauze ook schapen slachten?", schreef Wilders op Twitter.

Met het initiatief volgde de KNVB het voorbeeld van Engeland: in de Premier League worden wedstrijden tijdens de ramadan immers ook stilgelegd. In Frankrijk zijn scheidsrechters echter geïnstrueerd om de wedstrijden niet stil te leggen. De ramadan duurt tot 20 april.

