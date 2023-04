'Gemeente Rotterdam smoort verzoek van Feyenoord-spelers in de kiem'

De gemeente Rotterdam heeft een verzoek van de spelers van Feyenoord om een busrit te maken tijdens de kampioenshuldiging 'in de kiem gesmoord', zo meldt 1908.nl.

In theorie kan Feyenoord op zondag 7 mei al kampioen worden. Mocht dat gebeuren, dan vindt de huldiging rond het middaguur plaats in Rotterdam. Dat draaiboek lijkt op het kampioensfeest in 2017, zo roept de Feyenoord-nieuwswebsite in herinnering.

Als het niet lukt tegen Excelsior, ofwel door een slecht resultaat of doordat concurrent PSV wint van Sparta Rotterdam, dan kan Feyenoord op zondag 14 mei kampioen worden tegen Go Ahead Eagles. In dat geval volgt op maandag 15 mei, ook rond het middaguur, de Coolsingel-huldiging.

"Een verzoek vanuit de Feyenoord-selectie om met een bus door de stad gehuldigd te worden, is door de Gemeente Rotterdam in de kiem gesmoord", schrijft 1908.nl. Waarom de gemeente het verzoek heeft geweigerd, is niet bekend