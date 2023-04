Wilfred Genee was donderdagavond te zien in twee tv-shows tegelijk. Hij was de vervanger van Hélène Hendriks als presentator bij de tv-shows rond Feyenoord en AZ en zat ook bij de reguliere uitzending van Vandaag Inside. Bij de afsluiting op RTL 7 grapte hij ook nog langs te komen bij Hart van Nederland en Shownieuws.

'Ik ga nog even Hart van Nederland en Shownieuws doen' 😂😂#vandaaginside pic.twitter.com/TlL17kJApv — Vandaag Inside (@vandaaginside) April 13, 2023