Genee onthult: 'Hoor dat Ajax bezig is met Duitse trainer'

De kans dat John Heitinga volgend seizoen nog als trainer op de bank zit bij Ajax lijkt kleiner te zijn dan Sven Mislintat, de nieuwe directeur voetbalzaken van de club, bij zijn presentatie liet blijken. Volgens Wilfred Genee zijn de Amsterdammers inmiddels bezig met 'een Duitse trainer' die het stokje na de huidige jaargang moet overnemen.

Dat zei de presentator maandagavond tijdens de uitzending van Vandaag Inside. Aan tafel werd de stand van zaken rond de trainerspositie van Ajax besproken. Heitinga werd in januari na het ontslag van Alfred Schreuder doorgeschoven van Jong Ajax naar de hoofdmacht en heeft inmiddels zelf aangegeven volgend seizoen verder te willen. Ajax zou volgens Johan Derksen het resultaat van de bekerfinale, komende zondag tegen PSV, af willen wachten voordat een besluit wordt genomen over de toekomst van Heitinga.

Derksen vindt het niet terecht dat Heitinga wordt afgerekend op de resultaten van zijn elftal tegen PSV. Afgelopen zondag werd in de Eredivisie al met 3-0 verloren van de Eindhovenaren, maar volgens de journalist is dat Heitinga niet aan te rekenen. "Daar kan hij niets aan veranderen. Hij heeft een erfenis gekregen van een elftal dat volop in de teloorgang zit", meent Derksen. "De mensen die het elftal samengesteld hebben, die hebben er een puinhoop van gemaakt. En dan moet hij twee keer van PSV winnen, dat is onredelijk."

Bij zijn aanstelling op 11 april meldde Sven Mislintat nog dat Heitinga 'op pole position' lag om ook volgend seizoen op de Ajax-bank plaats te nemen. Volgens Genee waren die woorden weinig waard. "Ik hoorde gisteren van een aantal mensen in het stadion dat er alweer wordt gekeken naar een Duitse trainer", aldus de presentator.