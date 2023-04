Kersverse Ajax-directeur Mislintat laat zich direct uit over trainerskwestie

Ajax heeft dinsdag de Duitser Sven Mislintat (50) formeel gepresenteerd als directeur voetbalzaken. De Duitser zal onder meer eindverantwoordelijk worden voor het aan- en verkoopbeleid én de samenstelling van de technische staf. In zijn eerste interview als nieuwbakken Ajax-directeur blikt hij alvast vooruit op de trainerskwestie voor volgend seizoen.

Peter Bosz begon afgelopen week een waar media-offensief om duidelijk te maken dat hij maar wat graag terug zou keren in de Johan Cruijff Arena. Mislintat kent Bosz uit zijn Duitse periode; toen hij werkzaam was bij VfB Stuttgart benaderde hij de oefenmeester zelfs voor een dienstverband dat uiteindelijk niet van de grond kwam. Toch betekent dat volgens Mislintat niet dat hij nu ook als eerste aan Bosz denkt voor volgend seizoen: "Een plus een is niet altijd twee", zegt de Duitser tegenover de NOS.

Artikel gaat verder onder video

Sinds het ontslag van Alfred Schreuder staat John Heitinga voor de groep in Amsterdam. Met de voormalig verdediger aan het roer werd Ajax in de Europa League uitgeschakeld door Union Berlin, maar plaatste het zich wel voor de bekerfinale. Bovendien moet de club nog alle zeilen bijzetten om de felbegeerde tweede plaats in de Eredivisie veilig te stellen. Die positie geeft volgend seizoen recht op deelname aan de voorronde van de Champions League. Eerder op de dag sprak Ajax-captain Dusan Tadic zich al uit vóór een langer verblijf van Heitinga.



FootballTransfers: Ajax moet vrezen voor leegloop: acht (!) spelers staan voor een vertrek

Heitinga verlangt zelf op korte termijn duidelijkheid over zijn rol volgend seizoen. Volgens Mislintat is het zeker niet uitgesloten dat de 39-jarige interim-trainer mag aanblijven. "Natuurlijk is die mogelijkheid er. Hij is de trainer en doet het heel erg goed. Vandaag heb ik mijn eerste gesprek met hem", aldus Mislintat.

Voor de camera's van ESPN was de Duitser vervolgens nóg duidelijker. "Er is een grote kans dat hij blijft", sprak Mislintat over Heitinga. "Hij heeft deze baan niet voor niets gekregen. Hij heeft een geweldig karakter en is bovendien oud-speler van de club." Ook benadrukt hij dat Ajax niet actief rondkijkt naar een ander oefenmeester voor volgend seizoen: "We praten met niemand anders. In mijn ogen ligt Heitinga op pole position."

Mislintat gaat de komende tijd benutten om de organisatie en 'de poppetjes' in Amsterdam goed te leren kennen, zo gaf hij bovendien te kennen. Aan Heitinga de taak in ieder geval het huidige seizoen zo goed mogelijk af te maken. "Het belangrijkste is dat we tweede worden en de beker winnen. En dan een goede transferzomer draaien, waarbij we hopelijk de betere spelers kunnen behouden."