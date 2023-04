Genee over AZ-revelatie: 'Had Feyenoord hem niet moeten halen, Jan?'

AZ boekte zondagavond een zakelijke overwinning op RKC en verkleinde daarmee de achterstand op nummer drie Ajax tot twee punten. De mannen van Veronica Offside waren onder de indruk van het spel van de Alkmaarders, en zagen één speler er boven uit steken: Sven Mijnans. De middenvelder kwam in de winterstop over van Sparta en maakt tot dusverre een uitstekende indruk.

"Dat hebben ze heel goed gedaan om hem te halen in de winter", stelt Wilfred Genee. Mijnans speelde zo’n tweeëneenhalf seizoen bij Sparta en verdiende in de winterse transferperiode een overstap naar AZ, waar hij op dit moment in zestien officiële wedstrijden drie keer trefzeker was. Daarnaast was 23-jarige Ex-Spartaan goed voor drie assists.

Feyenoord

Wilfred Genee denkt dat de middenvelder misschien nog wel een grotere stap had kunnen maken, en legt zijn vraagstuk bij gastheer Jan Boskamp. “Had Feyenoord hem niet moeten halen, Jan?” Boskamp denkt dat de komst van Mijnans overbodig zou zijn voor de Rotterdammers. "Hij is echt een hele goede speler, maar wij hebben die jongen van PEC Zwolle al (Thomas van den Belt red.), die is echt goed. Die heeft er al gewoon al vijftien ingetikt", stelt de analist.

AZ won zoals gezegd zonder enige moeite van middenmoter RKC. Mijnans opende al na acht minuten de score, waarna er in de tweede helft al snel gescoord werd door Mayckel Lahdo. Kort na het uur was het Myron van Brederode die de eindstand op het bord bracht. Over drie weken spelen de Alkmaarders de eerste halve finale van de Conference League tegen West Ham United. In de Eredivisie doet AZ nog volop mee om plek drie.