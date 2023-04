Genieten van Götze: ex-PSV'er knikkert Becker en Doekhi uit DFB-Pokal

𝗥𝗮𝗻𝗱𝗮𝗹 𝗞𝗼𝗹𝗼 𝗠𝘂𝗮𝗻𝗶 2x in 2 minuten 🌟

Eintracht Frankfurt is dinsdagavond doorgedrongen tot de halve finales van de DFB-Pokal. Aan de hand van Randal Kolo Muani en ex-PSV'er Mario Götze won de gastheer met 2-0 van Union Berlin. Zodoende kunnen Sheraldo Becker en Danilho Doekhi zich met hun club richten op de titelstrijd in de Bundesliga.

De bekerwedstrijd werd in Frankfurt beslist in de elfde en twaalfde minuut. Götze fungeerde tot twee keer toe als aangever op Kolo Muani, die de twee treffers voor zijn rekening nam. De assists bij de 1-0 en het afronden bij de 2-0 waren van grote schoonheid in het Deutsche Bank Park.