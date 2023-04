Goed nieuws voor Slot: middenvelder traint deze week weer mee

Feyenoord kan de laatste wedstrijden in de competitie op volle oorlogssterkte gaan spelen, want deze week gaat Quinten Timber weer meetrainen bij huidige nummer één op de ranglijst, althans dat meldt Feyenoord-watcher Dennis van Eersel. Na de terugkomst van Justin Bijlow is dit het volgende goede nieuwtje voor Arne Slot.

Timber raakte eind februari geblesseerd en liep op de training een ernstige knieblessure op. Slot dacht toen dat het wel eens twee tot vier maanden kon duren en er werd zelfs geschreven dat het wel eens einde seizoen kon zijn, maar de middenvelder is nu al terug.

Het is nog maar de vraag of Timber weer in het elftal gaat spelen, want het middenveld van Feyenoord draait als een tierelier. Op zijn positie is Mats Wieffer uitgegroeid tot een Nederlands international en ook Sebastian Szymanski en Orkun Kökçü zijn niet uit het elftal te krijgen.

Goed seizoen

De Rotterdammers wonnen zondag eenvoudig met 0-3 bij SC Cambuur en draaien ook in de Europa League een goed seizoen. Niet alleen in de Eredivisie draait het lekker, maar ook in de Europa League. Donderdag reist Feyenoord met een 1-0 voorsprong af naar Rome voor een plaatsje in de halve finale van de Europa League.