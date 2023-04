Grillitsch had het niet makkelijk met geringe speeltijd: 'Maar ik heb geen seconde spijt'

Florian Grillitsch stond tegen FC Emmen voor de tweede keer op rij in de basis en maakte voor het eerst de negentig minuten vol bij Ajax, maar ondanks de geringe speeltijd heeft de Oostenrijker geen spijt van zijn keuze. Het was voor de middenvelder fijn om weer aan de aftrap te verschijnen.

De Oostenrijks international kreeg weinig speeltijd en had in periodes last van blessureleed. Grillitsch moest dan ook meer toekijken dan hem lief was. “Het is natuurlijk niet makkelijk voor een speler als je maanden niet speelt”, begint de oud-speler van TSG Hoffenheim op de persconferentie, geciteerd door Voetbal International. “Maar ik heb geen spijt van mijn verhuizing naar Ajax. Ik heb er geen seconde spijt van gehad.”

Artikel gaat verder onder video

Grillitsch heeft er hard voor moeten werken en dat levert nu eindelijk speeltijd op. “Ik heb zo hard getraind als ik kon. Nu krijg ik de kans en wil ik meer. Ik kom meer in het ritme, al ben ik niet gewend negentig minuten te spelen zoals vandaag.”

In de aankomende twee weken speelt Ajax twee keer tegen PSV, eenmaal in de Eredivisie en eenmaal in de finale van de KNVB Beker. Door de afwezigheid van Edson Álvarez in de competitiewedstrijd, en de schorsing van Kenneth Taylor in de finale, is de kans op speeltijd groot voor Grillitsch. “We kunnen vertrouwen putten uit de wedstrijd tegen Emmen”, blikt de middenvelder vooruit op die wedstrijden. “We hadden wel een paar goede momenten en ook een paar momenten waarin we het wat beter en wat slimmer hadden moeten doen met het geven van de laatste pass. Als we dat doen, gaan we volgende week winnen.”