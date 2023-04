Gullit verklapt sollicitatie Davids bij Ajax: 'Ik ga ervan uit dat hij niet bij Oranje zat om zijn kleur, dus...'

Edgar Davids heeft bij Ajax 'een balletje opgegooid' om aan de slag te gaan in de jeugdopleiding van Ajax, zo heeft Ruud Gullit vernomen. Volgens Gullit heeft Davids echter geen reactie ontvangen van de club. De analisten van Rondo constateren dat er meer voormalig Ajacieden terzijde worden geschoven.

Winston Bogarde verbaasde zich er bijvoorbeeld over dat Michael Reiziger niet werd aangewezen als hoofdtrainer na het ontslag van Alfred Schreuder. "Je kunt de keuze maken om een trainer van buitenaf te halen. Maar als je intern kijkt, dan ga je op zoek naar de aangewezen persoon met de meeste ervaring. In principe was Michael Reiziger de aangewezen persoon. Waarom krijgt hij die kans niet?"

Gullit vult aan: "Seedorf heeft ook gesolliciteerd om technisch directeur te worden en kreeg geen antwoord, helemaal niks. Ik hoor in de wandelgangen dat zelfs Davids een balletje heeft opgegooid om trainer te worden in de jeugd. Hij heeft nog niks gehoord. En Patrick Kluivert loopt ook nog rond, hè. Die is vrij. Dit zijn allemaal Ajax-iconen, die veel hebben betekend voor Ajax. Die lopen gewoon rond, hè. Hoe kan dat nou?"

"Davids heeft bij Oranje gewerkt. Ik vroeg me bij Davids af of hij is gekozen om zijn kleur of om zijn waarde. We gaan ervan uit dat hij is gekozen om zijn waarde. Dan is hij voor Ajax ook goed, toch?", vraagt Gullit zich af. Bogarde reageert: "Als voetballer kun je laten zien hoe goed je bent. Als trainer moet het je gegund worden. Dat is wat bij ons minder het geval. Waarom is dat?"

"De vraag stellen is 'm al een beetje beantwoorden, maar daar waag ik me niet aan", antwoordde Ronald Waterreus. "Ik vind het in ieder geval heel bijzonder." Dat vindt Gullit ook. "Daarom kaart ik het ook aan. Je zoekt naar Ajacieden en die lopen er ook. Als je Seedorf hebt, komt er wel iemand binnen, net als Maldini bij AC Milan."