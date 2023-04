Hancko bewondert speech Slot na uitschakeling: ‘Weet je waar hij zo realistisch in is?’

Voor Feyenoord spatte donderdagavond de Europa League-droom uiteen. De Rotterdammers legden het in de verlenging af tegen AS Roma en grepen zodoende naast de halve finale van het toernooi. Vooral de manier waarop Feyenoord ten onderging was zuur. Desondanks geeft verdediger Dávid Hancko aan dat zijn ploeg alweer opgelapt is, en dat komt mede door een bijzondere speech van trainer Arne Slot na de uitschakeling.

Paulo Dybala deed de Rotterdammers in de laatste minuut van de reguliere speeltijd pijn en zorgde voor een verlenging. In die verlenging moest Feyenoord uiteindelijk het hoofd buigen voor Roma. De teleurstelling was groot in de kleedkamer, maar toen kwam Slot binnen. “De trainer kwam binnen en die zei meteen heel goede dingen tegen de groep. Wat hij vertelde was zo positief”, begint Hancko in een interview met De Telegraaf.

De Slowaakse verdediger erkent dat zijn ploeg er doorheen zat na de uitschakeling. “Maar de trainer zei dat we het achter ons moeten laten en dat hij trots op ons was. Hoe we over twee wedstrijden tegen Roma gevochten hebben voor wat we waar zijn. Ik hou van de manier waarop hij tegen de groep sprak”, gaat Hancko verder. “Ik wist ook meteen dat dit ons niet gaat raken of dat we hierdoor zondag niet van FC Utrecht winnen.”

Realistisch

Hankco oogst ontzettend veel lof voor zijn oefenmeester. Slot wordt inmiddels door veel buitenlandse clubs gevolgd en dat is volgens de verdediger geen verrassing. “Weet je waar hij zo realistisch in is? Hij verwacht niet dat we tegen grote ploegen zomaar even winnen. Maar wat hij wel verwacht, en zo zegt hij dat steeds, is dat we tactisch, mentaal, fysiek en met al onze sprints op het veld, alles geven”, legt Hancko uit.

“Het is dit hele seizoen slechts twee keer gebeurd dat een elftal tegen ons betere fysieke data had. Wij leveren eigenlijk altijd meer. En dat doen we zondag ook weer”, vertelt de Slowaak. Zondag vervolgt Feyenoord de weg naar het kampioenschap in een thuisduel tegen FC Utrecht. Hancko stelt zelfs al dat de landstitel behaald is. “Ik weet dat we kampioen gaan worden en daarom zal ik zondag tegen Utrecht weer helemaal klaar zijn.”