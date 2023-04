Hans Kraay junior gecorrigeerd tijdens interview: 'Dat mag je niet zeggen'

Hoewel Spakenburg dinsdagavond werd uitgeschakeld in de KNVB Beker, verscheen Dwayne Green na afloop met een lach op zijn gezicht voor de camera van ESPN. De 26-jarige verdediger maakte een kwartier na rust op fraaie wijze de 1-2, waar Hans Kraay junior het fijne van wilde weten.

"Het was een goede wedstrijd van ons. We hadden een goed plan en gingen er vol voor", begon Green. "Die eerste goal uit een standaardsituatie was jammer. Je weet dat zij beter zijn dan wij, maar we wilden er gewoon een wedstrijd van maken. Ze een beetje irriteren hoort erbij. Je moet dit soort wedstrijden alles geven en dat hebben wij gedaan."

PSV maakte vrijwel direct na rust de 0-2. "Dat was doodzonde. In de kleedkamer zeiden we nog tegen elkaar: we kunnen er nog een wedstrijd van maken", vervolgde Green, die in de 59ste minuut op fraaie wijze de aansluitingstreffer maakte. "Niet nadenken, gewoon schieten. Of ik dit vaker zo doe? Nee, niet zo, maar ik denk wel dat ik het vaker moet doen."

Kraay kroop vervolgens dichter naar Green toe. "Ik zeg het heel zachtjes: volgens mij is het een zondagsschot. Mag je dat hier zeggen?", vroeg de verslaggever, die daarmee refereerde aan het feit dat Spakenburg als christelijke club nooit op zondag speelt. "Dat mag je niet zeggen", reageerde Green. "Dat mag je niet zeggen?", herhaalde Kraay. "Ik denk het niet", antwoordde de verdediger. "Ik noem het gewoon een zondagsschot. En jij?", vroeg Kraay. "Ik ook", lachte Green.