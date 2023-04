Hans Kraay staat versteld na voorspelling De Mos over Van Hooijdonk

Sydney van Hooijdonk gaat volgens Aad de Mos de top niet halen. Het plafond van de 23-jarige spits ligt volgens hem bij een club als sc Heerenveen.

Van Hooijdonk was zaterdagavond twee keer trefzeker tegen FC Emmen (2-3) en is daardoor nu topscorer van de Eredivisie. "Het is een echte goalgetter, hij kent het hele strafschopgebied. Of het nou bij de eerste paal, midden voor de goal of bij de tweede paal is: hij is er op de goede momenten en pikt af en toe een strafschop mee", begint De Mos bij Goedemorgen Eredivisie.

Als spits heeft Van Hooijdonk volgens De Mos wel zijn beperkingen. "Het moet allemaal in de zestien gebeuren. Hij afhankelijk van de aanvoer, in zijn eentje kan hij het niet. Hij heeft dus altijd anderen nodig. Ik denk dat bij Heerenveen zijn plafond ligt", aldus De Mos.

Artikel gaat verder onder video

De laatste opmerking van De Mos zorgt voor verbazing bij Hans Kraay junior. "Hoorde ik jou nou zeggen dat Heerenveen voor Van Hooijdonk zijn plafond is?", wil de verslaggever zeker weten of hij zijn tafelgenoot goed heeft verstaan. "Ja", reageert De Mos. Kraay: "Hij laat nu op het hoogste niveau zien dat hij een neusje voor de goal heeft. Dan zou ik hem niet zo snel opgeven voor nóg hoger."