Hans Nijland haalt uit naar Dusan Tadic: 'In zijn Groningen-tijdperk een sieraad, maar nu...'

Hans Nijland heeft tijdens de bekerfinale tussen Ajax en PSV uitgehaald naar Dusan Tadic. De voormalig algemeen directeur van FC Groningen kent Tadic nog van diens tijd in het hoge noorden, maar vindt hem inmiddels een andere speler.

"Tadic was in z'm FC-tijdperk een geweldige prof, een sieraad binnen onze club", schrijft Nijland op Twitter. "Nu is hij aan het zeuren, zeiken, janken. Ga voetballen, je bent nog steeds een geweldige speler", adviseert hij Tadic.