Harry Redknapp: 'Ik heb van een bron, die heel dicht bij Bellingham staat, gehoord dat hij daar heen wil'

De zeer gewilde Jude Bellingham heeft volgens Harry Redknapp zijn gedroomde transfer uitgesproken. De middenvelder van Borussia Dortmund staat in de belangstelling van verschillende Europese topclubs, waaronder Real Madrid. Bellingham zou volgens een betrouwbare bron zijn zinnen hebben gezet op een transfer naar De Koninklijke.

Dat vertelt voormalig trainer Redknapp in de podcast Beyond the Pitch. “Ik heb gehoord van een bron die heel, heel dicht bij Bellingham staat, dat hij graag naar Real Madrid wil”, vertelt de 76-jarige Engelsman. Redknapp weet ook dat Chelsea, Manchester City en Liverpool zich graag willen versterken met Bellingham.

Dat Liverpool gecharmeerd is in de verrichtingen van Bellingham mag geen verrassing zijn. De club zag de Engelsman graag als versterking op het middenveld, maar volgens bronnen zou Bellingham te duur zijn. Trainer Jürgen Klopp was het daarom beu om iedere keer in te gaan over die situatie. “Als je een kind vraagt wat hij of zij voor Kerst wil, en het antwoord is een Ferrari, dan zeg je ook niet dat het een goed idee is. Want dat is natuurlijk te duur”, vertelde de Duitse oefenmeester ongeveer twee weken geleden.

Best betaalde speler ooit

Bellingham verruilde in de zomer van 2020 Birmingham City voor Dortmund. Inmiddels heeft de negentienjarige middenvelder al ruim honderddertig duels gespeeld in de hoofmacht van de huidige Bundesliga-koploper. Dortmund wil Bellingham niet zomaar kwijt raken en probeert hem de middenvelder de best betaalde speler binnen de club ooit maken.