Heitinga kan lach niet inhouden na opmerkelijke vraag over 'gelukspet' Van Nistelrooij

John Heitinga kijkt uit naar het treffen met het PSV van trainer Ruud van Nistelrooij. De coach van Ajax wil met zijn ploeg een belangrijke slag slaan in de strijd om de tweede plek. Heitinga kreeg in aanloop naar de topwedstrijd een opvallende vraag over een kledingstuk van zijn rivaal.

Van Nistelrooij liet vrijdag namelijk al weten dat hij aanstaande zondag weer met een pet op het hoofd langs de kant zal staan namens PSV. "Hij blijft op en ik hoop dat het geluk brengt", werd de trainer tijdens het perspraatje in Eindhoven geciteerd door het Algemeen Dagblad. Heitinga kreeg in Amsterdam vervolgens de vraag of hij 'gelukspet' dan maar van het hoofd van de PSV'er zou trekken. Dat hoeven we echter niet te verwachten.

"Dat ga ik absoluut niet doen", zei Heitinga met een glimlach op zijn gezicht. "Ik kijk enorm uit naar dit duel en dat ik weer mag strijden tegen Ruud. We zijn elkaar als collega's bij de U18 en U19 en bij jong al tegenkomen. Het is mooi om tegen elkaar te strijden. We hebben ook nog tegen elkaar gespeeld. PSV - Ajax, Ajax - PSV en zelfs nog in Madrid. We gaan om te winnen en anders moeten wij zorgen dat we niet verliezen."

Heitinga staat met zijn ploeg aan de vooravond van een cruciale week. Ajax staat momenteel tweede in de Eredivisie en kan op bezoek bij nummer drie PSV een grote stap zetten naar de voorronde van de Champions League. Volgende week zondag spelen de rivalen uit Amsterdam en Eindhoven opnieuw tegen elkaar. Dan is De Kuip in Rotterdam-Zuid het toneel van de finale van de KNVB Beker.