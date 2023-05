Heitinga reageert gefrustreerd op toekomstvraag: 'Ben wel een beetje klaar hiermee'

Ajax verloor zondagavond voor de vierde keer dit seizoen van PSV en greep daarmee naast bekerwinst. De druk op trainer John Heitinga neemt hierdoor toe en dat levert vragen op tijdens de persconferentie na afloop van de wedstrijd. De Ajax-trainer raakt gefrustreerd na de zoveelste vraag over zijn toekomst.

“Er wordt achter de schermen heel hard gewerkt, dus dat hoor ik vanzelf wel wat de toekomst brengt”, begint de Ajax-trainer. Het is echter nog altijd niet duidelijk wie er volgend seizoen voor het roer staat bij de Amsterdammers. “Ik ga ervan uit dat daar duidelijkheid over gaat komen”, gaat Heitinga verder.

De oefenmeester krijgt vervolgens een vraag van Freek Jansen van Voetbal International wat dat harde werken achter de schermen dan precies inhoudt. “Edwin (van de Sar red.) en Sven (Mislintat red.) zijn constant bezig dus ik ga ervan uit dat de juiste keuzes gemaakt worden en we voeren ook zeker gesprekken. Maar ik heb hier al vaker aangegeven dat als er informatie is, dat ik dat zal delen met jullie. Want ik ben ook wel een beetje klaar met deze vragen telkens”, gaat Heitinga verder.

Peter Bosz

Zondagavond werd bij Studio Voetbal duidelijk dat Peter Bosz door Ajax is benaderd als nieuwe hoofdtrainer voor volgend seizoen. Daarmee lijkt er eindelijk duidelijkheid te komen over de toekomst van Heitinga bij de huidige nummer drie van de Eredivisie.