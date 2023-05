Hiddink twijfelt niet na vraag of Van Nistelrooij een internationale toptrainer wordt

Guus Hiddink ziet een toekomstige toptrainer in Ruud van Nistelrooij. De gelouterde oefenmeester werkte in 2014 en 2015 bij het Nederlands elftal samen met Van Nistelrooij, die toen fungeerde als zijn assistent. In die periode stimuleerde Hiddink hem om al zijn trainersdiploma's te behalen.

Bij het ESPN-programma Goedemorgen Bekerfinale kreeg Hiddink de vraag of Van Nistelrooij, die zondag met PSV aantreedt tegen Ajax in de bekerfinale, de internationale top gaat halen als trainer. Hij antwoordde gedecideerd 'ja'. Later in het programma vertelde Hiddink over zijn samenwerking met Van Nistelrooij bij Oranje.

"Bij het Nederlands elftal haalde hij het een na hoogste diploma. Toen zei hij: 'Ik vind het eigenlijk genoeg.' Ik zei: 'Vriend, jouw positie bij het Nederlands elftal is niet in geding, maar je moet nu wel die pro license gaan halen.'"

"Hij zat toen nog in de modus van het studeren. Als je het vijf jaar nog wilt doen, gaat het niet meer lukken. Achteraf, toen hij de job kreeg, zei hij ook: 'Ik ben blij dat je me even onder druk hebt gezet in die periode'. In dit seizoen met PSV doet hij veel ervaring op, zeker omdat het niet geruisloos loopt."