Historisch doelpunt Haaland helpt City aan krappe overwinning, Ten Hag boekt belangrijke zege

Manchester United heeft belangrijke punten gepakt in de strijd om een plek in de top vier. Het won met 1-0 van Aston Villa, maar het zag Newcastle United ook met 3-1 van hekkensluiter Southampton. Erling Haaland zorgde met een historische treffer voor een belangrijke overwinning van Manchester City bij Fulham.

Manchester United - Aston Villa (1-0)

Manchester United speelde in de eerste 45 minuten erg goed tegen Aston Villa. De ploeg van Ten Hag creëerde veel kansen, maar kon in de negentiende minuut wel op achterstand komen. Alex Moreno kreeg een open schietkans, maar schoot laag waar de vleugelverdediger hoog moest schieten en dus kwam de bal tegen David de Gea. Later had United een grote kans met Casemiro, maar die raakte de laat. Na veel kansen kwam dan eindelijk de goal van The Red Devils. Marcus Rashford schoot de bal zacht in de hoek, maar Emiliano Martínez kon de bal niet klemmen en dus kon Bruno Fernandes de 1-0 binnenschieten voor Ten Hag.

In de tweede helft kreeg Manchester United nog steeds wat kansen. Christian Eriksen ging met twee teamgenoten tegen één speler van Aston Villa op de goal van gasten uit Birmingham af, maar de Deen kreeg het toch voor elkaar om tegen de verdediger aan te spelen. De ploeg van Ten Hag had ook nog het nodige geluk in de tweede helft, want een schot van Aston Villa werd nog van de lijn gekopt. Na een paar hachelijke situaties in de slotfase wint Manchester United de wedstrijd en doet het goede zaken in de strijd om de Champions League-plaatsen.

Fulham - Manchester City (1-2)

Manchester City begon ijzersterk in de wedstrijd tegen Fulham op Craven Cottage. Al vroeg in de wedstrijd kreeg de ploeg van Pep Guardiola een penalty en die schoot niemand anders dan Erling Haaland goed binnen. Met deze goal maakte de Noor zijn 34ste van het seizoen en dat is een record in de Premier League. City kon niet heel lang genieten van deze voorsprong, want oud-PSV’er Carlos Vinicius schoot de gelijkmaker binnen voor Fulham, waar Kenny Tete een basisplaats had. City kon uiteindelijk goed met de druk omgaan en kwam via Julián Álvarez op 1-2 voorsprong en ging daar ook mee rusten.

Vlak na rust kreeg City nog een aantal kansen, maar door goede reddingen van Bernd Leno kon de huidige kampioen van Engeland niet op voorsprong komen. Fulham wilde in de tweede helft een penalty voor een overtreding op Bobby Reid. De Londenaren beklaagden zich bij de scheidsrechter, maar de scheidsrechter bleef bij zijn beslissing. De wedstrijd ging lang door, maar uiteindelijk won Manchester City en is het de nieuwe koploper van de Premier League.

Newcastle United - Southampton (3-1)

Newcastle United had het in eigen huis erg lastig met Southampton, want in de rust keken The Magpies tegen een 0-1 achterstand. De hekkensluiter van de Premier League kwam onverwacht op een 0-1 voorsprong in Newcastle door een goal van Stuart Armstrong. De huidige nummer drie van Engeland moest in de tweede helft flink aan de bak.

Dat deed Newcastle United ook, want in de 55e minuut scoorde Callum Wilson op aangeven van oud-speler van Willem II Alexander Isak. Door deze goal had de ploeg van trainer Eddie Howe veel tijd om op voorsprong te komen. Even later leek Wilson Newcastle United op een bevrijdende voorsprong te zetten, maar deze goal werd afgekeurd door de VAR wegens buitenspel. Deze voorsprong kwam er wel, want via Theo Walcott ging de bal in de eigen van keeper McCarthy. Wilson kreeg zijn tweede doelpunt ook nog, want twee minuten later was het alweer raak voor The Magpies. Hierdoor behoudt het Newcastle United van Sven Botman de derde plek in de Premier League.

Overige uitslagen

