Historisch doelpunt van Haaland: 34 in de Premier League, 50 in totaal

Erling Haaland heeft zondag in de wedstrijd tegen Fulham zijn 34ste competitiedoelpunt van het seizoen gemaakt in de Premier League. Daarmee evenaarde de spits van Manchester City het record van Alan Shearer en Andy Cole; het is een kwestie van tijd voordat Haaland het recordaantal doelpunten in één seizoen in handen heeft.

Na een overtreding van Tim Ream op Julian Álvarez mocht Haaland zich in de openingsfase van de wedstrijd ontfermen over de strafschop. Die mikte hij overtuigend in de rechterhoek. Het was een historisch doelpunt. In het seizoen 1994/95 scoorde Shearer ook 34 keer voor Newcastle United; Cole deed in 1993/94 hetzelfde voor Blackburn Rovers.

Voor Haaland was het bovendien zijn vijftigste (!) doelpunt van het seizoen in officiële wedstrijden. Inclusief het duel met Fulham, dat nog gaande is, heeft Haaland nog zeven competitieduels, één FA Cup-wedstrijd en twee of drie Champions League-wedstrijden om zijn statistieken aan te scherpen.