Horrorstart PSG zorgt voor blamage tegen middenmoter Lorient

Paris Saint-Germain heeft zondagavond een verrassende nederlaag geleden tegen FC Lorient. De aanstaande kampioen verloor, mede dankzij een belabberde start, met 1-3 van de nummer tien van de ranglijst.

PSG stevent af op het kampioenschap en kon in eigen huis tegen middenmoter FC Lorient de volgende stap zetten in die richting. De thuisploeg, waar onder meer Lionel Messi en Kylian Mbappé aan de aftrap verschenen, begon echter desastreus aan de wedstrijd. De Parijzenaren kregen via Enzo Le Fee de openingstreffer om de oren en even later moesten ze ook nog eens met tien man verder na een rode kaart van Achraf Hakimi.

De Ligue 1-koploper leek echter niet van de leg, en kwam negen minuten na de rode kaart alweer op gelijke hoogte door een bizar doelpunt van Mbappé. Toch ging het zo’n tien minuten na die gelijkmaker weer mis voor de Parijzenaren. Lorient-verdediger Darlin Yongwa zette de bezoekers weer op voorsprong en zo kon PSG in de achtervolging na rust.

Maar ook na de pauze kon de thuisploeg geen vuist maken. Lorient hield knap stand en had niet al te veel te vrezen van PSG. De miljardenploeg van Christophe Galtier kon oud-PSV-goalie Yvon Mvogo maar nauwelijks verontrusten. In de slotfase leek Lorient zelfs uit te lopen naar 1-3, maar de goal van Bamba Dieng werd afgekeurd wegens buitenspel. Amper een minuut later maakte diezelfde Dieng alsnog zijn doelpunt om de wedstrijd te beslissen. Zo eindigde het duel in 1-3 en verloor PSG dus van Lorient. Mocht nummer twee Marseille zondagavond winnen, is de voorsprong van PSG nog steeds vijf punten.