'Ik zat vrijdag te blowen in een coffeeshop om in contact te komen met de harde kern van Ajax'

Michael van Praag hechtte in zijn tijd als voorzitter veel waarde aan het onderhouden van een goede relatie met de supporters van Ajax. De sportbestuurder, tussen 1989 en 2003 werkzaam in Amsterdam, vertelt aan De Telegraaf dat liefst zestig procent van zijn tijd opging aan het contact met de fans.

"Ik zat om de vrijdag te blowen in een coffeeshop om maar in contact te komen met de harde kern", blikt de 75-jarige Van Praag terug. "En ik ging op kraamvisite met een Ajax-rompertje. Dat deed ik niet omdat ik dat zo leuk vond, maar omdat ik het gezicht van de club was. Supporters willen met de hoogste baas van de club praten."

Van Praag vindt niet dat hij de fans daarmee te veel macht gaf. "Ik kon ze bereiken. 'Hé Piet, godverdomme, wat hebben jullie nu weer geflikt? Ze hadden ook allemaal mijn 06-nummer. Doordat ik zoveel met fans heb gesproken, weet ik dat het voor dát soort supporters van belang is dat ze weten: als ik dit doe, is dat de consequentie. Daar zijn ze heel gevoelig voor: dúidelijkheid."