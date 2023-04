Jan Joost van Gangelen staat plots op: 'Doodzonde, je bent een knappe man'

Mariano Bombarda is zaterdagavond voor het eerst te gast bij De Eretribune op ESPN. De voormalig spits van onder meer FC Groningen, Willem II en Feyenoord werd aan tafel even bijgestaan door presentator Jan Joost van Gangelen, die opmerkte dat de colbert van Bombarda hoog optrok. "Mariano, ik ga even je jasje goed doen. Het is net alsof je opgetild wordt van achteren. Het is doodzonde, je bent een knappe man. Zo!" Het hielp even, maar daarna trok het jasje toch weer hoog op.