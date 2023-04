Johan Derksen zoals je 'm nog nooit zag: 'Ik sta geweldig voor lul'

Johan Derksen heeft een heel nieuwe kant van zichzelf laten zien. In een videoclip van zijn goede vriend John de Bever, voor diens nieuwe lied Het Is Moeilijk Bescheiden Te Blijven, speelt een dansende Derksen een glansrol. De beelden werden vrijdagavond getoond bij Vandaag Inside, waar De Bever te gast was. Derksen gaf toe dat hij 'geweldig voor lul' staat, terwijl Wilfred Genee gekscherend zei dat de beelden het einde van het programma kunnen inleiden.