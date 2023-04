Jordy Clasie laat één woord vijf keer vallen in analyse van Anderlecht - AZ

AZ slaagde er donderdagavond niet in een goede uitgangspositie te creëren voor de return tegen RSC Anderlecht in de kwartfinale van de Europa League. De wedstrijd in Brussel eindigde in een 2-0 nederlaag, waardoor de Alkmaarders volgende week flink aan de bak moeten om een Europese uitschakeling te voorkomen. Jordy Clasie weet waar het zijn ploeg aan ontbeerde in de heenwedstrijd.

AZ ging door doelpunten van Michael Murillo en Majeed Ashimeru onderuit in het Lotto Park. "Of dit een terechte nederlaag is? Als je met 2-0 verliest, heb je niet heel veel recht van spreken. We creëerden daarentegen in de tweede helft een aantal mogelijkheden waarbij we wat ongelukkig waren. Maar als je met 2-0 verliest en niet genoeg afdwingt - laten we het daarop houden - dan is het denk ik terecht", aldus Clasie in gesprek met Veronica.

Grote kansen creëerde AZ nauwelijks tegen Anderlecht. "We waren met name in de eindfase wat ongelukkig. Het zijn kleine dingen. Het ligt in het voetbal heel dicht bij elkaar. Schiet je er wel een in, dan is het vertrouwen misschien terug. Nu blijft dat uit. Er waren een paar momenten waarbij we er heel goed doorheen speelden, maar op zulke momenten missen we misschien het vertrouwen. Laten we hopen dat we snel scoren, dan heb ik er alle vertrouwen in dat het snel terug gaat komen."

Vertrouwen lijkt op dit moment het sleutelwoord bij AZ. "Vertrouwen krijg je door wedstrijden te winnen. Als je niet wint en niet scoort, gaan er jongens nadenken. Dat is logisch en menselijk. We moeten het niet te groot maken, maar keihard blijven werken. Ik heb wel vertrouwen in de ploeg, want we hebben genoeg kwaliteiten. Dat hebben we ook vaak laten zien. Het gaat op dit moment wat minder, maar daar moeten we als ploeg uit zien te komen."

Voor de return van volgende week ziet Clasie nog wel kansen. "Natuurlijk liggen er mogelijkheden. Als we goed aan de bal zijn, kunnen we heel goed zijn. Het enige positieve wat we hier uit kunnen halen, is dat het nog niet over is. Het gaat over twee wedstrijden, dus dat moeten we in ons achterhoofd houden."