Mourinho na overwinning op Feyenoord: 'Ik heb wit haar, Slot is kaal'

José Mourinho is goed te spreken over het optreden van zijn ploeg in de wedstrijd tegen Feyenoord. De trainer van AS Roma sprak bij Sky Italia van een zware wedstrijd, waarin zijn ploeg discipline, lef en intelligentie toonde.

"Misschien denken sommigen er anders over, maar ik vond dat we goed hebben gespeeld in een moeilijke wedstrijd", concludeerde Mourinho. "De onzekerheid over het meespelen van Dybala deed ons geen goed in de voorbereiding. De blessure van Wijnaldum hielp ook niet, want daardoor moesten we een wissel inzetten. Het was heel, heel lastig, maar dankzij onze discipline, ons lef en onze intelligentie - we wisten wanneer het tijd was om aan te vallen en te verdedigen tegen dit goede Feyenoord - waren we de betere."

Mourinho bracht Dybala en Tammy Abraham na zeventig minuten binnen de lijnen, mede doordat hij het gevoel had dat er een verlenging aan te pas zou kunnen komen. Het tweetal was niet volledig fit. "Nu snap je waarom mijn haar zo wit is. De andere trainer (Arne Slot, red.) is kaal, ik heb wit haar. Dat is omdat ik zo'n 150 Europese wedstrijden heb meegemaakt. Ik heb alles gezien."

"Ik zei gisteren (woensdag, red.) al tegen de spelers dat dit een andere wedstrijd was dan die tegen RB Salzburg of Bodø/Glimt. Ik wist dat we niet meteen in staat zouden zijn om de wedstrijd naar ons toe te trekken. Ik zei dat het perfect zou zijn als het 1-0 zou staan in de negentigste minuut. Het belangrijkste was dat we gefocust bleven."