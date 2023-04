Juventus bestraft: ultra's niet welkom bij topper

Juventus wordt bestraft voor de racistische uitingen van het eigen publiek aan het adres van Internazionale-spits Romelu Lukaku, afgelopen dinsdag tijdens het onderlinge duel in de halve finale van de Coppa Italia. De recordkampioen van Italië moet voor de aankomende wedstrijd tegen Napoli de Curva Sud (fanatiek thuisvak) dichthouden, heeft de aanklager betaald voetbal bepaald.

Het is niet de eerste keer dat er in Italië sprake is van racistische uitingen richting spelers. Vorig seizoen werd bijvoorbeeld Kalidou Koulibaly tijdens het de wedstrijd tussen Napoli en Atalanta Bergamo ook al racistisch bejegend door de fans van Atalanta. Maar dat is lang niet het enige voorbeeld; racisme is een groot probleem in het Italiaanse voetbal.

Vanaf de Curva Sud kwamen de racistische uitingen richting de Belgische spits van Inter, nadat Lukaku in de laatste minuut via een penalty de gelijkmaker binnenschoot voor de Milanezen. De Belg pakte zelf ook nog eens een tweede gele kaart voor provocerend gejuich.

Inter-coach Simone Inzaghi hoopte dat de gele kaart van Lukaku werd geseponeerd, omdat de international van België altijd zo zijn doelpunten viert. De aanklager betaald voetbal heeft bepaald dat Lukaku geschorst is en buiten hem is ook doelman Samir Handanovic er niet bij de komende wedstrijd. De keeper had een opstootje met Juan Cuadrado van Juventus, die ook rood kreeg en drie wedstrijden moet toekijken, na de goal van Lukaku. Beiden krijgen ook een boete van tienduizend euro.