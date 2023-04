Juventus mag blijven dromen van Champions League na minimale winst

Juventus blijft jagen op een ticket voor de Champions League. De Oude Dame werd door de puntenaftrek verplicht om een inhaalrace in te zetten in de Serie A en die verloopt voorspoedig: zaterdagavond werd Hellas Verona met 1-0 geklopt. Hierdoor is het verschil met nummer zes AS Roma verkleind tot zes punten en zijn de plaatsen die recht geven op Europees voetbal weer in zicht.

Er gebeurde niet veel in de eerste helft in het Allianz Stadium. Juve en Hellas Verona kwamen nauwelijks tot grote kansen en konden het publiek niet bepaald vermaken. Vooral het thuispubliek had op voorhand gehoopt op meer spektakel aan de kant van Juventus. Beide ploegen gingen doelpuntloos de rust in.

Kean breekt de ban

Na de thee viel er meer te genieten in Turijn. Juventus-spits Moise Kean rondde een aanval via Manuel Locatelli af met een goed schot in de linkerbenedenhoek. Zodoende keek Juventus tegen een 1-0 voorsprong aan en dat was op basis van het spel ook wel verdiend. Hellas Verona, waar onder meer Cyriel Ngonge, Deyovasio Zeefuik en Jayden Braaf ontbraken, kon weinig gevaar stichtten voor het doel van Wojciech Szczesny.

In de 83ste minuut kwam dat ene kansje er dan alsnog voor de bezoekers. Filippo Terracciano zag zijn inzet uitstekend gekeerd worden door Szczesny en zo wist Juventus de voorsprong te behouden. De thuisploeg kreeg daarna zelf ook nog kansen via Bremer en Filip Kostic om de wedstrijd in het slot te gooien, maar de 2-0 bleef uit. Daardoor won Juventus dus met minimale cijfers en deed het goede zaken in de strijd om de zesde plek.