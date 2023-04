Juventus wint beroepszaak tegen puntenstraf en maakt sprong op ranglijst Serie A

Juventus is met succes in beroep gegaan tegen de vijftien strafpunten die het eerder dit seizoen kreeg opgelegd. Daardoor stijgt de ploeg in een keer van de zevende naar de derde plaats in de Serie A.

In januari werd De Oude Dame nog ver teruggeworpen op de ranglijst als gevolg van 'financieel wangedrag' in de afgelopen jaren. Zo zou de club met een aantal niet toegestane constructies niet kloppende bedragen op de jaarrekeningen hebben kunnen zetten, waardoor de club met vijftien startpunten zelfs even in het rechterrijtje belandde.

Inmiddels was Juve alweer opgeklommen naar de zevende plaats, maar nu de puntenstraf voorlopig van tafel is stijgt de ploeg van Massimiliano Allegri weer naar de derde plaats in de Serie A. Daarmee bezet de club weer een positie die na het seizoen recht geeft op deelname aan de Champions League.

Helemaal zeker is dat overigens nog niet. De aanklager heeft nog een maand de tijd om opnieuw een zaak aan te spannen tegen de 36-voudig Italiaans kampioen. Italiaanse media verwachten dat dit daadwerkelijk ook gaat gebeuren, al zal de aanklager dan met een beter dossier of een lagere strafeis moeten komen.