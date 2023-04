Kampioen gelijke spelen doet zichzelf tekort tegen Emmen

NEC heeft zondagmiddag voor de veertiende keer in dit seizoen gelijkgespeeld. Op bezoek bij FC Emmen was de formatie van trainer Rogier Meijer de betere ploeg, maar de Gelderse club wist dit niet om te zetten in de score: 0-0. Een remise waar de thuisploeg het meest mee kan leven.

De Nijmegenaren moest het in Drenthe stellen zonder sterkhouders als Oussama Tannane en Ivan Marquez, waardoor het even puzzelen was voor trainer Rogier Meijer. Toch was het niet te zien dat NEC zonder smaakmaker Tannane speelde, want het begon aan een prima eerste bedrijf in Emmen. Binnen vijf minuten creëerde de Nijmegenaren al een levensgrote kans, maar Magnus Mattsson zag Mickey van der Hart zijn poging goed keren.

Het was een aantrekkelijke openingsfase in Emmen, want kort daarna veerden de Drentse supporters op nadat de thuisploeg op voorsprong leek te komen. Spits Richairo Zivkovic werd de diepte ingestuurd en verschalkte Jasper Cillessen, maar de VAR greep in. De pijlsnelle aanvaller stond buitenspel, waardoor er een streep ging door de Drentse treffer.

Dat was ook echter de enige grote mogelijkheid voor de thuisploeg in het eerste bedrijf. De bezoekers waren de betere, hadden maar liefst zeventig procent balbezit, maar vergaten zichzelf te belonen. De ruimtes achter de kwetsbare Emmen-defensie werden wél gevonden, maar het net achter Van der Hart nog niet.

Het tweede bedrijf ging op dezelfde manier van start als de eerste helft. NEC was aan de bal de bovenliggende partij, voetbalde bij vlagen redelijk eenvoudig door de defensie van de Drentse ploeg heen, maar had het vizier duidelijk niet op scherp staan. Het is niet voor het eerst dat de ploeg van Rogier Meijer dit overkomt.

Er werd dit seizoen al dertien keer gelijkgespeeld – na de remise in Emmen veertien keer – wat veelzeggend is over de Nijmeegse ploeg. Kansen werden er aan de Oude Meerdijk wel gecreëerd tegen laagvlieger FC Emmen, maar het net – of überhaupt de goal van Van der Hart – werd niet gevonden. Daardoor moeten beide ploegen het doen met één puntje, waar FC Emmen in de strijd tegen degradatie het meest tevreden over zal zijn.