Kevin De Bruyne kon de zege op Arsenal niet met teamgenoten vieren: 'Bijna iedereen was weg'

Kevin De Bruyne heeft de zege van Manchester City op Arsenal amper met zijn teamgenoten kunnen vieren. Toen de Belgische spelmaker terugkeerde in de kleedkamer, was bijna iedereen al vertrokken.

Manchester City zette woensdagavond een grote stap richting de Engelse titel door Arsenal met 4-1 omver te blazen. De Bruyne was met twee doelpunten en één assist de gevierde man aan de zijde van The Citizens. Na afloop wilde de pers dolgraag weten wat hij over de wedstrijd te zeggen had.

De media-verplichtingen namen veel tijd in beslag. "Hoe ik de zege heb gevierd? Om heel eerlijk te zijn: door ongeveer vijftien interviews te geven. Toen ik terugkeerde in de kleedkamer, waren mijn meeste teamgenoten al weg", aldus de middenvelder in gesprek met The Daily Star.

Manchester City is ondanks de zege op Arsenal nog altijd de nummer twee van de Premier League. In verliespunten staat de ploeg van Pep Guardiola echter bovenaan. Arsenal veroverde in 33 wedstrijden 75 punten, terwijl Manchester City na 31 duels op 73 punten staat. De club uit Manchester heeft bovendien een beter doelsaldo (+53 om +40).