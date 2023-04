Kevin Strootman waarschuwt AS Roma en Feyenoord: 'Hij is een echte kampioen'

Kevin Strootman kijkt uit naar het treffen tussen zijn ex-werkgever AS Roma en Feyenoord. De middenvelder speelt momenteel bij Genoa in de Serie B, maar houdt de verrichten van de Romeinen nog altijd in de gaten. De 33-jarige routinier onderschat Feyenoord echter niet en wijst en looft Paulo Dybala.

Strootman zag tijdens de heenwedstrijd dat de verschillen tussen Feyenoord en Roma klein waren. De middenvelder heeft zelf een verleden met Feyenoord-trainer Arne Slot. "Ik ken de coach goed, ik heb een paar jaar met Slot gespeeld bij Sparta Rotterdam", aldus Strootman in gesprek met de Italiaanse krant Il Messaggero. "In de heenwedstrijd toonde Feyenoord veel karakter en energie. Maar ook Roma speelde een uitstekende wedstrijd en zij hadden juist een beetje pech."

Feyenoord won vorige week met 1-0 door een doelpunt van Mats Wieffer en is met vertrouwen afgereisd naar Rome. Strootman vindt dan ook dat Roma niet gemakkelijk moet denken over de return. "Ik weet niet wat er donderdag gaat gebeuren, maar in een vol Olimpico kan het Roma lukken. Maar ze moeten deze tegenstander niet onderschatten. Het is niet toevallig dat Feyenoord kampioen gaat worden in Nederland." Roma en Feyenoord trappen donderdagavond om 21.00 uur af.

Het is nog altijd de vraag of Paulo Dybala dan van de partij is. De superster van Roma raakte vorige week in De Kuip geblesseerd en donderdag wordt pas besloten of hij gaat spelen. Strootman, die zelf zes jaar in de hoofdmacht van Roma speelde, denkt dat dat cruciaal zal zijn. "Zijn terugkeer kan van fundamenteel belang zijn. Hij is een echte kampioen", aldus de ex-speler van onder meer Sparta, FC Utrecht, PSV en Olympique Marseille.