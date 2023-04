Klassieker blijft gemoederen bezighouden, Nederlands succes in Frankrijk en op Wembley | FCUpdate Recap

In de rubriek 'FCUpdate Recap' zet FCUpdate.nl het belangrijkste nieuws van de avond daarvoor op een rijtje. Met een samenvatting van alles wat je allemaal hebt gemist ben je weer helemaal op de hoogte van het laatste voetbalnieuws. Dit waren de belangrijkste nieuwsfeiten op donderdag 6 april.





Derksen ergert zich vooral aan 'nieuwe generatie snotneuzen' in De Kuip

Johan Derksen vindt de ophef die is ontstaan over de gebeurtenissen tijdens De Klassieker van woensdag maar overdreven. De journalist maakt zich juist kwader om de spreekkoren die zowel in De Kuip als ook bij Spakenburg - PSV te horen waren. Het hele artikel lezen? Klik hier!





KNVB grijpt in: wedstrijden vanaf nu direct gestaakt als spelers of scheidsrechters geraakt worden

De KNVB heeft donderdagavond een aantal maatregelen afgekondigd naar aanleiding van de uit de hand gelopen Klassieker in De Kuip van een dag eerder. Zo worden vanaf nu duels definitief gestaakt zodra een speler of scheidsrechter geraakt wordt door een voorwerp dat van de tribunes wordt gegooid. Het hele artikel lezen? Klik hier!





Nederlands getint Toulouse bereikt finale Franse beker door goal oud-AZ'er

Toulouse staat mede door een goal van Zakaria Aboukhlal in de finale van de Coupe de France. In de halve finale werd Annecy met 1-2 verslagen en zo kunnen de Nederlanders Thijs Dallinga, Stijn Spierings en Branco van den Boomen zich opmaken voor een eindstrijd tegen FC Nantes. Het hele artikel lezen? Klik hier!





Wiegman schrijft historie met Engeland in Finalissima op Wembley

Sarina Wiegman heeft met de Engelse vrouwenploeg de allereerste Finalissima in de geschiedenis winnend afgesloten. Op Wembley versloeg de Europees kampioen de Zuid-Amerikaanse kampioen Brazilië na strafschoppen. Het hele artikel lezen? Klik hier!



Jurriën Timber komt met korte en krachtige tweet na wangedrag in Klassieker

Jurriën Timber vindt dat woensdagavond een grens is overschreden tijdens het bekerduel tussen Feyenoord en Ajax (1-2). De verdediger van Ajax plaatst donderdagochtend een tweet met een heldere boodschap: er zitten grenzen aan rivaliteit. Het hele artikel lezen? Klik hier!

Foutje of voorteken? Profiel Messi verschijnt ineens op website FC Barcelona

FC Barcelona heeft de speculaties over een terugkeer van Lionel Messi (35) bij de club donderdag opnieuw in hevigheid doen toenemen. Het profiel van de Argentijn was tijdelijk op de website van de club te zien, tussen die van de huidige leden van de selectie. Het hele artikel lezen? Klik hier!