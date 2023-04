Jurriën Timber komt met korte en krachtige tweet na wangedrag in Klassieker

Jurriën Timber vindt dat woensdagavond een grens is overschreden tijdens het bekerduel tussen Feyenoord en Ajax (1-2). De verdediger van Ajax plaatst donderdagochtend een tweet met een heldere boodschap: er zitten grenzen aan rivaliteit.

Timber zette zijn boodschap kracht bij met een afbeelding van Davy Klaassen, die werd geraakt door een aansteker uit het publiek. Een 32-jarige man uit Roelofarendsveen werd aangehouden in De Kuip; Ajax heeft besloten aangifte te doen tegen de man.

Eerder op de donderdag bemoeide zelfs FIFA-voorzitter Gianni Infantino zich met de gebeurtenissen. "Er is absoluut geen plaats voor geweld in het voetbal, op of naast het veld", schreef Infantino op Instagram. "Dergelijke gebeurtenissen, zoals tijdens de halve finale van de Nederlandse beker tussen Feyenoord en Ajax met Davy Klaassen, horen niet thuis in onze sport of in de samenleving."

