Foutje of voorteken? Profiel Messi verschijnt ineens op website FC Barcelona

FC Barcelona heeft de speculaties over een terugkeer van Lionel Messi (35) bij de club donderdag opnieuw in hevigheid doen toenemen. Het profiel van de Argentijn was tijdelijk op de website van de club te zien, tussen die van de huidige leden van de selectie.

Messi vertrok in 2021 bij de club waar hij sinds zijn dertiende zijn kunsten vertoonde. Inmiddels is hij aan zijn tweede en hoogstwaarschijnlijk laatste contractjaar bij Paris Saint-Germain bezig. De geruchten dat hij terug gaat keren op het oude nest werden de laatste weken steeds sterker, niet in de laatste plaats omdat Rafa Yuste, vice-president van Barcelona, toegaf dat de club in gesprek is met de zaakwaarnemers van de Argentijn.

Artikel gaat verder onder video

Bij het profiel dat ineens opdook was het rugnummer 30 te zien. Dat is het nummer waarmee Messi in Parijs speelt, maar ook op zijn rug droeg ten tijde van zijn debuut in Camp Nou. Overigens was Messi niet de enige oud-speler van Barcelona die zichzelf ineens terugvond op de site; ook Alexis Sánchez en Neymar waren voor even 'terug' in de selectie van de Catalanen.