KNVB erkent fout: ook wedstrijd in Eredivisie had moeten worden stilgelegd

De wedstrijd tussen Excelsior en Go Ahead Eagles (2-1) had vrijdagavond stilgelegd moeten worden, zo laat een woordvoerder van de KNVB aan het ANP weten. Tijdens het duel belandden bij het vieren van een doelpunt bekers bier op het veld. Scheidsrechter Erwin Blank greep echter niet in.

Dat had volgens de aangescherpte regels wel gemoeten. "Wedstrijden worden stilgelegd als er voorwerpen op het veld worden gegooid - ongeacht de reden daarvoor. Vreugdebier is dus ook niet toegestaan", verduidelijkt de bond.

De KNVB heeft naar aanleiding van het incident rond Davy Klaassen tijdens de wedstrijd in de halve finale het bekertoernooi tussen Feyenoord en Ajax de regels aangescherpt. Het gevolg daarvan werd vrijdag meteen duidelijk: de Brabantse derby tussen NAC Breda en Willem II werd eerst stilgelegd toen er met vuurwerk op het veld was gegooid en vervolgens gestaakt nadat Willem II-spelers bij het vieren van de 0-1 werden bekogeld met bier.

Tijdens de wedstrijd tussen FC Utrecht en FC Twente (1-0) werd tot twee keer toe een bal op het veld gegooid. Hoewel de KNVB dat gedrag 'heel vervelend' vindt, hoeft daar volgens de bond niet een wedstrijd om te worden stilgelegd. "Het zal ook nog wel vaker gebeuren, maar een voetbal is duidelijk niet het voorwerp waar we op doelen bij de maatregelen die we afgekondigd hebben. Anders wordt het als bijvoorbeeld volle bierbekers, aanstekers of munten richting het veld worden gegooid."