Koeman waarschuwt Van Dijk en reageert op kritiek van Van Basten

Virgil van Dijk moet beter gaan presteren om zeker te blijven van zijn plek in het Nederlands elftal, zo waarschuwt Ronald Koeman. Van Dijk is al geruime tijd niet meer in topvorm en beleeft een teleurstellend jaar met Liverpool.

Koeman was zondagavond te gast bij Studio Voetbal en kreeg de vraag of Van Dijk nog wel zeker is van zijn plekje. "Nog wel", luidde het antwoord van de bondscoach over zijn aanvoerder. "Maar het zal beter moeten. We zijn ruim bedeeld met centrale verdedigers." Wel schaarde Koeman Van Dijk in een rijtje van spelers die op dit moment 'onomstreden' zijn als het aankomt op een plek in de selectie.

Lees ook: Koeman bespreekt Oranje-kansen Sydney van Hooijdonk, terwijl Pierre meeluistert

Artikel gaat verder onder video

"Hij is natuurlijk geblesseerd geraakt. Een knieblessure, een spierblessure, vervolgens een WK in november gespeeld… Maar ik denk dat zijn mindere vorm ook te maken heeft met het team waar hij in speelt", legde Koeman uit. "Liverpool stond bekend om het drukzetten en het ballen veroveren op het middenveld, daardoor kwam Virgil ook minder in de problemen. De kans op fouten is nu vele malen groter geworden."

Wel is de bondscoach het oneens met de kritiek van Marco van Basten op Van Dijk. De analist heeft bijvoorbeeld gezegd dat Van Dijk 'chaos' creëert op het veld. "Hij mag natuurlijk kritiek hebben. Die heb ik ook op Virgil. Ik heb altijd tegen Virgil gezegd: je moet er altijd van uit gaan dat de speler die naast je staat een fout maakt. Dan moet je kijken: sta ik goed? Schat ik de situatie goed in? En soms moet hij gewoon veel harder en korter het duel inkomen, maar dan houdt hij te veel zijn positie. Dat bespreek ik ook met Virgil."