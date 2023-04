Liefde voor Feyenoord hielp Boskamp door diep dal: 'Ik moét hiernaartoe komen'

Jan Boskamp (74) is nog met grote regelmaat op de Nederlandse televisie te zien. Het had echter niet veel gescheeld, of het Feyenoord-icoon was er helemaal niet meer geweest.

In een interview met de Belgische krant Het Laatste Nieuws vertelt Boskamp openhartig over de gezondheidsproblemen waarmee hij rond de voorbije jaarwisseling geconfronteerd werd. Achtereenvolgens kampte hij met hartproblemen, het RS-virus en een longontsteking. "Ik was er klaar mee", zegt hij nu. "Mijn kinderen hadden me al opgegeven, en ook de dokters en verpleegsters deden raar. Ik nam vrede met de dood. Want er is veel gelukt in mijn leven. Niet alles – mijn vrouw Jenny die veel te vroeg stierf, Dennis…"

Met Dennis bedoelt hij zijn kleinzoon, die eind 2021 op 19-jarige leeftijd een einde aan zijn eigen leven maakte. Zijn vriend Robert, eigenaar van een schoonmaakbedrijf én een skybox in De Kuip waarin Boskamp steevast de thuiswedstrijden van Feyenoord bekijkt, herinnert zich hoe slecht het ervoor stond met de oud-Feyenoorder. "Toen sprak Jan: 'Ik wil mee met Dennis. Het hoeft niet meer voor mij.' Wij waren bang voor Jan."

Tegen het verdriet was maar één kruid opgewassen: de liefde voor Feyenoord. "We hebben hem toen hierheen gesléurd. Naar Feyenoord. Zo kwam hij er langzaam bovenop. De warmte van De Kuip heeft Jan geholpen", zegt Robert. De club heeft een speciaal plaatsje in zijn hart, beaamt Boskamp. "Als ik thuis ben, zoek ik niemand op. Ik kijk voetbal op televisie of ik lees boeken – de tijd gaat zó voorbij. Maar als ik naar Feyenoord ga, wil ik onder de mensen zijn. Feyenoord is een stukje van wie ik ben. De mensen hier zijn een stukje van wie ik ben. Hen heb ik wél nodig. Ik moét hiernaartoe komen."