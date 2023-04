Liverpool geeft AZ het juiste voorbeeld; Lampard verliest ook zijn vijfde (!) wedstrijd

Liverpool heeft woensdagavond de derde overwinning op rij geboekt in de Peemier League. The Reds wonnen mede dankzij een treffer van Cody Gakpo met 1-2 van West Ham United, de aankomende tegenstander van AZ in de Conference League. Liverpool staat nu zesde. Het in rampzalige vorm verkerende Chelsea verloor met 0-2 van Brentford en wacht nu al acht officiële wedstrijden op een zege.

West Ham United – Liverpool 1-2

De moeizame zege op Nottingham Forest (3-2) bewees al dat het lek niet boven was en the Reds hadden het inderdaad lastig tegen West Ham. Al na elf minuten kwam de thuisploeg op voorsprong. Lucas Paquetá was ongrijpbaar voor Liverpool, combineerde buiten het strafschopgebied met Michail Antonio en knalde hard raak. Lang kon West Ham echter niet genieten van die voorsprong, want Cody Gakpo zorgde met een feilloos afstandsschot in de linkerhoek voor de gelijkmaker in de achttiende minuut.

In het restant van de eerste helft waren er kansen aan weerszijden, maar het bleef bij 1-1. Tien minuten na de pauze dacht Jarrod Bowen voor een hernieuwde voorsprong van West Ham te zorgen, maar hij bleek in. Buitenspelpositie te zijn gelanceerd. Halverwege de tweede helft was het raak aan de andere kant. Een uitdraaiende corner van Andy Robertson werd overtuigend binnengekopt door Joël Matip: 1-2.

Chelsea – Brentford 0-2

In de eerste helft hadden beide ploegen moeite om een opening te vinden, maar Brentford had acht minuten voor de rust het geluk aan de zijde. Na een corner van Mathias Jensen kopte ex-PSV'er Mathias Jørgensen aan tegen César Azpilicueta, die zijn eigen doelman passeerde. Twaalf minuten voor het einde van de wedstrijd werd de schade nog groter voor Chelsea. Bryan Mbeumo maakte de nodige meters op de helft van Chelsea, trok vanaf de rechterflank het strafschopgebied in en haalde doeltreffend uit: 0-2. Chelsea staat elfde; Frank Lampard verloor al zijn vijf officiële wedstrijden als hoofdtrainer. De totale ineenstorting van The Blues lijkt te laat te komen om voor serieus degradatiegevaar te zorgen.